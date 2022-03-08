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Українцям стали доступні 6 500 гривень у рамках єПідтримки: як їх можна отримати

12:51 8 березня 2022
Підтримка від держави

Починаючи з сьогоднішнього дня, 8 березня, українці, які втратили роботу, можуть отримати 6 500 грн у рамках програми єПідтримка.

Про це у своєму Telegram написав голова Мінцифри Михайло Федоров.

«6 500 грн можуть отримати українці в рамках є Підтримки вже з сьогоднішнього дня. Саме у тих областях, де ведуться найактивніші бойові дії», — зазначив він.

Отримані гроші, за словами міністра, можна витратити будь-які цілі, зокрема й на покупки необхідних речей та продуктів.

Ще один важливий момент: отримати допомогу можуть наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ та ФОП усіх груп. Виплата спрямована на підтримку населення у тих областях, де ведуться найактивніші бойові дії. Також це підтримає ФОП, які не можуть забезпечувати себе через початок війни.

Алгоритм отримання 6500 грн. досить простий.

Спочатку потрібно авторизуватися в «Діє» та вибрати послугу єПідтримка, а потім натиснути на «Виберіть карту єПідтримка». Після цього потрібно клікнути на «Отримати допомогу» та чекати на зарахування коштів.

У тому випадку, якщо у громадянина немає картки єПідтримка, оформити її можна за посиланням https://e-aid.diia.gov.ua/#card.

«Нагадаю, ви можете подати заявку, навіть якщо вже отримали допомогу за вакцинацію», — зазначає Михайло Федоров.

Раніше «ФАКТИ» писали, що на підтримку держави на період військового стану можуть розраховувати і представники українського бізнесу. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, підтримка надаватиметься за чотирма напрямками.

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