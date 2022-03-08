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Україна

«Готовий до діалогу, але не до капітуляції»: Зеленський відповів Кремлю на вимогу визнати Крим та «ЛДНР»

12:32 8 березня 2022
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відкинув вимогу Кремля визнати окупацію Криму та незалежність так званих «ЛДНР». Про це він заявив в інтерв'ю ABC News.

«Ми готові до діалогу, ми не готові до капітуляції. Йдеться не про мене, а про людей, які вибрали мене. Щодо НАТО — я охолонув до цього питання давно, після того, як ми зрозуміли, що НАТО не готове приймати Україну. Альянс боїться спірних питань та конфронтації з РФ», — сказав Зеленський.

Також глава держави вкотре наголосив на необхідності гарантій безпеки для України.

«Я говорю про гарантії безпеки. Речі, що стосуються тимчасово окупованих і невизнаних республік, не визнаних ніким, крім Росії, цих псевдореспублік — ми можемо дискутувати і знаходити компроміс про те, як ці території житимуть далі. Що важливо для мене — як люди на на цих територіях житимуть, які хочуть бути частиною України, хто в Україні скаже, що вони хочуть бачити їх частиною України. Ми не готові до ультиматумів», — резюмував Зеленський.

Раніше «ФАКТИ» писали, що під час третього раунду російсько-українських переговорів Росія вимагає від Зеленського зробити прем'єр-міністром країни лідера партії «ОПЗЖ» Юрія Бойка. Але глава держави категорично відмовився виконувати ці вимоги.

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