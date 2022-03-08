Складено жартівливий рейтинг армій світу: до топ-10 увійшли цигани з трактором
Відомо, що гумор рятує у будь-якій ситуації. Поки ми спроможні шуткувати, ми живі.
У соцмережах зараз поширюється «свіжий рейтинг армій світу» (автор невідомий). Топ-10 складають:
1. США.
2. Китай.
3. Київська область.
4. Харківські.
5. Миколаїв.
6. Чернігівські.
7. Суми.
8. Київ.
8. Німеччина.
9. Збройне формування фермерського господарства Свирида Опанасенка
10. Цигани з трактором (відомо, що у селищі Любимівка Херсонської області цигани вкрали ворожий танк).
Раніше «ФАКТИ» писали, що під Харковом ліквідовано генерал-майора армії рашистів Герасимова.1277
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