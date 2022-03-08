Складено жартівливий рейтинг армій світу: до топ-10 увійшли цигани з трактором

Відомо, що гумор рятує у будь-якій ситуації. Поки ми спроможні шуткувати, ми живі.

У соцмережах зараз поширюється «свіжий рейтинг армій світу» (автор невідомий). Топ-10 складають:

1. США.

2. Китай.

3. Київська область.

4. Харківські.

5. Миколаїв.

6. Чернігівські.

7. Суми.

8. Київ.

8. Німеччина.

9. Збройне формування фермерського господарства Свирида Опанасенка

10. Цигани з трактором (відомо, що у селищі Любимівка Херсонської області цигани вкрали ворожий танк).

Раніше «ФАКТИ» писали, що під Харковом ліквідовано генерал-майора армії рашистів Герасимова.

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