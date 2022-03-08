Евакуаційні поїзди 8 березня: як жінкам та дітям безпечно виїхати з Києва, Харкова, Одеси та інших міст

У зв'язку із загостренням ситуації у деяких регіонах країни «Укрзалізниця» продовжує запускати евакуаційні потяги для охочих виїхати із зон воєнних дій.

Проїзд у них безкоштовний, проте графік може змінюватись, йдеться у повідомленні компанії на її сайті.

«У звичні часи це був би подовжений святковий уїк-енд, під час якого ми б везли вас до моря або гор… але це ще буде, а зараз у нас ще більш важлива місія: шлях життя для тих, хто залізницею рятується від «Пострілів над головою. І ми продовжуємо рятувати — надійно, натхненно, залізно «, — зазначили в компанії.

8 березня сполучення по основним станціям виглядатиме так.

Евакуаційні поїзди з Києва

12:06 — № 45 Ужгород — Лиман

13:34 — № 114/142 Лиман — Львів

14:07 — № 749 Київ — Івано-Франківськ

14:25 — № 769 Київ — Кам'янець-Подільський

15:02 — № 55 Київ — Рахів

17:00 — № 743 Київ — Львів

17:12 — № 13 Київ — Солотвине

17:42 — № 792 Київ — Кременчук

17:42 — № 790 Київ — Кропивницький

18:30 — № 81 Київ — Ужгород

19:06 — № 44 Київ — Івано-Франківськ

19:48 — № 95 Київ — Рахів

20:05 — № 29 Київ — Ужгород

20:12 — № 49 Київ — Трускавець

20:21 — № 59 Київ — Чоп

20:21 — № 57 Київ — Ворохта

21:07 — № 38 Київ — Запоріжжя

21:15 — № 105 Київ — Одеса

21:22 — № 97 Київ — Ковель

22:03 — № 149 Полтава — Чернівці

22:10 — № 17 Харків — Ужгород

22:22 — № 7 Київ — Чернівці

22:37 — № 91 Київ — Львів

22:47 — № 46 Ужгород — Лиман

23:46 — № 771 Київ — Хмельницький

Евакуаційні поїзди з Харкова

11:00 — № 207/208 Харків — Львів

12:00 — № 239/240 Харків — Тернопіль

12:36 — № 46 Лисичанськ — Ужгород

14:00-ІС+ Харків — Львів

14:39 — № 114, 142 Львів — Лиман

15:00 — № 219 Харків — Львів

15:09 — № 17 Харків — Ужгород

17:00 — № 723 Харків — Львів

19:27 № 796 Харків — Дніпро

20:15 № 021 Харків — Трускавець

21:43 — № 7 Харків — Одеса

22:40 — № 45 Ужгород — Лисичанськ

22:46 № 090 Лисичанськ — Одеса

Евакуаційні поїзди із Запоріжжя

12:20 — № 223 Запоріжжя — Львів

14:00 — № 227 Запоріжжя — Ковель

14:45 — № 004 Запоріжжя — Ужгород

16:05 — № 068 Запоріжжя — Львів

16:05 № 088 Запоріжжя — Ковель

21:38 № 038 Запоріжжя — Київ

22:26 — № 070 Львів — Запоріжжя

Евакуаційні поїзди з Дніпра

14:00 — № 732 Дніпро — Львів

15:00 — № 212 Дніпро — Трускавець

16:39 — № 6 Запоріжжя — Ужгород

Евакуаційні поїзди з Кривого Рогу

14:00 — № 222/221 Кривий Ріг — Львів

19:08 — № 229/230 Кривий Ріг — Ужгород

20:00 — № 206/205 Кривий Ріг — Чоп

Евакуаційні поїзди з Одеси

22:32 — № 238/237 Одеса — Ужгород

Евакуаційні електрички

на ділянці Харків — Полтава — Кременчук

з Харкова до Львова з пересадкою по Вінниці

з Житомира (починаючи з 11:00) до Львова з пересадкою по Бердичеву

Точні графіки будуть визначені безпосередньо на вокзалах з урахуванням динаміки поїздів.

Міжнародні евакуаційні рейси

№ 950 Львів — Хрубешів о 00:01

№ 7603/7604 Львів — Пшемисль о 00:40

№ 7605/7606 Львів — Пшемисль о 05:27

№ 952 Львів — Хрубешів о 07:10

№ 35/36 Львів — Пшемисль о 07:10

№ 7607/7608 Львів — Пшемисль о 08:52

№ 908/907 Дніпро — Хелм о 08:00

№ 7614/7615 Кривий Ріг — Хелм о 10:30

№ 911/912 Дніпро — Хелм о 10:30

№ 902/901 Запоріжжя — Хелм об 11:00

№ 7609/7610 Львів — Пшемисль о 12:12

№ 7616/7617 Львів — Хелм о 14:00

№ 7611/7612 Львів — Пшемисль о 15:40

№ 67/68 Київ — Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм)

№ 7601/7602 Львів — Пшемисль о 19:55

№ 7618/7619 Львів — Хелм о 20:30

№ 7620/7621 Львів — Хелм о 23:55

Зі станції Чоп до станції Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом о 3 годині курсуватимуть 9 пар поїздів.

Нагадаємо, що вчора, 7 березня, під час евакуації з Харкова багато українців побачили добрий знак, який вказував на сприятливий результат війни для нашої країни.

Фото: ТСН

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