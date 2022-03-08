Евакуаційні поїзди 8 березня: як жінкам та дітям безпечно виїхати з Києва, Харкова, Одеси та інших міст
У зв'язку із загостренням ситуації у деяких регіонах країни «Укрзалізниця» продовжує запускати евакуаційні потяги для охочих виїхати із зон воєнних дій.
Проїзд у них безкоштовний, проте графік може змінюватись, йдеться у повідомленні компанії на її сайті.
«У звичні часи це був би подовжений святковий уїк-енд, під час якого ми б везли вас до моря або гор… але це ще буде, а зараз у нас ще більш важлива місія: шлях життя для тих, хто залізницею рятується від «Пострілів над головою. І ми продовжуємо рятувати — надійно, натхненно, залізно «, — зазначили в компанії.
8 березня сполучення по основним станціям виглядатиме так.
Евакуаційні поїзди з Києва
12:06 — № 45 Ужгород — Лиман
13:34 — № 114/142 Лиман — Львів
14:07 — № 749 Київ — Івано-Франківськ
14:25 — № 769 Київ — Кам'янець-Подільський
15:02 — № 55 Київ — Рахів
17:00 — № 743 Київ — Львів
17:12 — № 13 Київ — Солотвине
17:42 — № 792 Київ — Кременчук
17:42 — № 790 Київ — Кропивницький
18:30 — № 81 Київ — Ужгород
19:06 — № 44 Київ — Івано-Франківськ
19:48 — № 95 Київ — Рахів
20:05 — № 29 Київ — Ужгород
20:12 — № 49 Київ — Трускавець
20:21 — № 59 Київ — Чоп
20:21 — № 57 Київ — Ворохта
21:07 — № 38 Київ — Запоріжжя
21:15 — № 105 Київ — Одеса
21:22 — № 97 Київ — Ковель
22:03 — № 149 Полтава — Чернівці
22:10 — № 17 Харків — Ужгород
22:22 — № 7 Київ — Чернівці
22:37 — № 91 Київ — Львів
22:47 — № 46 Ужгород — Лиман
23:46 — № 771 Київ — Хмельницький
Евакуаційні поїзди з Харкова
11:00 — № 207/208 Харків — Львів
12:00 — № 239/240 Харків — Тернопіль
12:36 — № 46 Лисичанськ — Ужгород
14:00-ІС+ Харків — Львів
14:39 — № 114, 142 Львів — Лиман
15:00 — № 219 Харків — Львів
15:09 — № 17 Харків — Ужгород
17:00 — № 723 Харків — Львів
19:27 № 796 Харків — Дніпро
20:15 № 021 Харків — Трускавець
21:43 — № 7 Харків — Одеса
22:40 — № 45 Ужгород — Лисичанськ
22:46 № 090 Лисичанськ — Одеса
Евакуаційні поїзди із Запоріжжя
12:20 — № 223 Запоріжжя — Львів
14:00 — № 227 Запоріжжя — Ковель
14:45 — № 004 Запоріжжя — Ужгород
16:05 — № 068 Запоріжжя — Львів
16:05 № 088 Запоріжжя — Ковель
21:38 № 038 Запоріжжя — Київ
22:26 — № 070 Львів — Запоріжжя
Евакуаційні поїзди з Дніпра
14:00 — № 732 Дніпро — Львів
15:00 — № 212 Дніпро — Трускавець
16:39 — № 6 Запоріжжя — Ужгород
Евакуаційні поїзди з Кривого Рогу
14:00 — № 222/221 Кривий Ріг — Львів
19:08 — № 229/230 Кривий Ріг — Ужгород
20:00 — № 206/205 Кривий Ріг — Чоп
Евакуаційні поїзди з Одеси
22:32 — № 238/237 Одеса — Ужгород
Евакуаційні електрички
на ділянці Харків — Полтава — Кременчук
з Харкова до Львова з пересадкою по Вінниці
з Житомира (починаючи з 11:00) до Львова з пересадкою по Бердичеву
Точні графіки будуть визначені безпосередньо на вокзалах з урахуванням динаміки поїздів.
Міжнародні евакуаційні рейси
№ 950 Львів — Хрубешів о 00:01
№ 7603/7604 Львів — Пшемисль о 00:40
№ 7605/7606 Львів — Пшемисль о 05:27
№ 952 Львів — Хрубешів о 07:10
№ 35/36 Львів — Пшемисль о 07:10
№ 7607/7608 Львів — Пшемисль о 08:52
№ 908/907 Дніпро — Хелм о 08:00
№ 7614/7615 Кривий Ріг — Хелм о 10:30
№ 911/912 Дніпро — Хелм о 10:30
№ 902/901 Запоріжжя — Хелм об 11:00
№ 7609/7610 Львів — Пшемисль о 12:12
№ 7616/7617 Львів — Хелм о 14:00
№ 7611/7612 Львів — Пшемисль о 15:40
№ 67/68 Київ — Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм)
№ 7601/7602 Львів — Пшемисль о 19:55
№ 7618/7619 Львів — Хелм о 20:30
№ 7620/7621 Львів — Хелм о 23:55
Зі станції Чоп до станції Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом о 3 годині курсуватимуть 9 пар поїздів.
Нагадаємо, що вчора, 7 березня, під час евакуації з Харкова багато українців побачили добрий знак, який вказував на сприятливий результат війни для нашої країни.
Фото: ТСН1469
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