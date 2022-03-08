Чекайте на похолодання: синоптик розповіла про погоду на найближчі дні

У вівторок, 8 березня, в Україні засніжить. Сніг випадатиме практично всюди, крім західних, а також Київської та Чернігівської областей.

Про це пише синоптик Наталія Діденко.

За її інформацією, температура повітря становитиме вдень від 1 градуса морозу до 3 градусів тепла у Харківській, Сумській, Полтавській областях. Вночі трохи похолодає до -3, а згодом стане ще на кілька градусів холоднішим.

У Києві буде триматися хмарна погода. До середини дня йтиме дрібний сніг, який після невеликої перерви відновиться увечері.

«Характерна особливість дня — в Україні сильний вітер. Адже ми знаємо, що якщо сильний вітер, то він краще розганяє будь-яку нечисть, особливо навесні. А нам краще треба укутатися та пригорнутись один до одного «, — пише синоптик.

Через посилення вітру, прохолодну погоду і посилення вітру може сильніше захворіти голова, артеріальний тиск вібрувати, тому краще заздалегідь запастися всіма необхідними препаратами.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що, за словами народного синоптика Володимира Деркача, друга декада місяця, 11−20 березня, принесе нічні «мінуси». Вдень температура на пару днів опуститься до двох-трьох градусів зі знаком «мінус». Третя декада, 21−31 березня, покаже, що зима не повернеться, і температура лише підніматиметься.

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