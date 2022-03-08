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«Наші героїні та чарівні амазонки»: військові зворушливо привітали українських жінок зі святом (відео)

10:25 8 березня 2022
Українські жінки-військові

Незважаючи на запеклі бої на фронті, українські військові знайшли час привітати жінок з міжнародним жіночим днем, подякувавши їм за підтримку та пообіцявши мирне небо над головою.

Відео зі зверненням Головнокомандувача ЗСУ та групи старших офіцерів з'явилося у мережі.

«Мирного неба над головою. Бажаємо, щоб ви залишалися з нами та підтримували, як зараз. Дякуємо за Вашу підтримку та вашу молитву. Завдяки їм ми стаємо сильнішими. Мирне небо ми вас забезпечимо найближчим часом. Зі святом «, — сказали військові.

Не менш оригінальним було й вітання на сайті Збройних Сил України, у якому військові пообіцяли присвятити перемогу над ворогом жінкам країни.

А в Держспецзв'язку заявили, що українки — унікальні жінки, які можуть порадити окупанту «покласти насіння в кишеню», зробити «коктейль Молотова» і почастувати їм ворожий танк, влучно пристрелити орка, що втікає, зупинити критичну кровотечу і навіть приготувати борщ в — І все це в умовах війни.

«Це і є секретна зброя українців: наші героїні, наші жінки, наші чарівні амазонки. Дякую, що стоїте поряд, мотивуєте та надихаєте. Всім нам життя, здоров'я та мир на умовах України! Слава українським жінкам!» — сказано у зверненні військових.

Раніше «ФАКТИ» писали, що українські жінки справді справжні амазонки — їм під силу навіть збивати дрони супротивника за допомогою звичайної консервації.

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