Ворог зазнає величезних втрат: захисники України знищили понад 12 тисяч рашистів
За 12 днів війни в Україні супротивник зазнав величезних бойових втрат. За цей час Збройні сили України ліквідували понад 12 тисяч окупантів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати ворога склали:
- особового складу — майже 12 тисяч осіб,
- танків — 303 од.,
- бойових броньованих машин — 1036 од.,
- артилерійських систем — 120,
- РСЗВ — 56,
- кошти ППО — 27,
- літаків — 48,
- вертольотів — 80 од.,
- автомобільної техніки — 474,
- кораблі/катери — 3 од.,
- цистерн з ПММ-60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
У Генштабі закликають українців довіряти лише перевіреним джерелам, не піддаватися паніці та продовжувати тотальний опір.
Нагадаємо, що під Харковом ліквідовано генерал-майора армії рашистів Герасимов.537
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