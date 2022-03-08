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Ворог зазнає величезних втрат: захисники України знищили понад 12 тисяч рашистів

10:15 8 березня 2022
Підбита техніка ворога

За 12 днів війни в Україні супротивник зазнав величезних бойових втрат. За цей час Збройні сили України ліквідували понад 12 тисяч окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати ворога склали:

  • особового складу — майже 12 тисяч осіб,
  • танків — 303 од.,
  • бойових броньованих машин — 1036 од.,
  • артилерійських систем — 120,
  • РСЗВ — 56,
  • кошти ППО — 27,
  • літаків — 48,
  • вертольотів — 80 од.,
  • автомобільної техніки — 474,
  • кораблі/катери — 3 од.,
  • цистерн з ПММ-60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

У Генштабі закликають українців довіряти лише перевіреним джерелам, не піддаватися паніці та продовжувати тотальний опір.

Нагадаємо, що під Харковом ліквідовано генерал-майора армії рашистів Герасимов.

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