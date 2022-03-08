Ворог зазнає величезних втрат: захисники України знищили понад 12 тисяч рашистів

За 12 днів війни в Україні супротивник зазнав величезних бойових втрат. За цей час Збройні сили України ліквідували понад 12 тисяч окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати ворога склали:

особового складу — майже 12 тисяч осіб,

танків — 303 од.,

бойових броньованих машин — 1036 од.,

артилерійських систем — 120,

РСЗВ — 56,

кошти ППО — 27,

літаків — 48,

вертольотів — 80 од.,

автомобільної техніки — 474,

кораблі/катери — 3 од.,

цистерн з ПММ-60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

У Генштабі закликають українців довіряти лише перевіреним джерелам, не піддаватися паніці та продовжувати тотальний опір.

Нагадаємо, що під Харковом ліквідовано генерал-майора армії рашистів Герасимов.

537

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter