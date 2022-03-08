Знакова втрата окупантів: під Харковом ліквідовано генерал-майора армії рашистів Герасимов

В боях за Харків українські військові ліквідували ще одного рашистського генерала — начштабу та першого заступника командувача 41 армією Центрального військового округу Росії (Новосибірськ) Віталія Герасимова. Разом з ним загинули або ж отримали поранення старші офіцери армії окупантів, говориться в повідомленні Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Facebook.

Відомо, що генерал-майор Герасимов брав участь у другій чеченській війні, російській військовій операції у Сирії, а також в захопленні українського Криму. В останній «спецоперації» він здобув медаль «За повернення Криму».

«Також отримані дані свідчать про значні проблеми зі зв’язком в армії окупанта та з проведенням евакуації їхніх розбитих частин», — повідомляють у Центрі.

Згідно з даними Вікіпедії, Герасимов народився у Татарстані в 1977 році, служив в Сухопутних і Танкових військах РФ.

Нагадаємо, раніше в Україні було знищено російського гвардії генерал-майора, заступника командувача 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу Андрія Суховецького. Його поховали в Новосибірську 5 березня.

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