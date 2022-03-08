На початок тринадцятої доби героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню противник продовжує наступальну операцію, але темп просування його військ значно уповільнився. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зокрема, на Сіверському напрямку триває героїчна оборона міста Чернігова.

Оборона Києва триває по зовнішньому рубежу та на додатково визначених напрямках.

У Південній операційній зоні проводиться оборонна операція вздовж державного кордону та здійснюється прикриття морського узбережжя, ведуться оборонні бої у передмісті Миколаєва.

На інших напрямках триває стабілізаційна операція та виконуються завдання територіальної оборони у визначеній операційній зоні.

Тим часом угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України здійснює успішне відбиття ракетно-авіаційних ударів та засобів повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття критичних об’єктів України та угруповань військ.

На фоні успіхів наших захисників деморалізовані окупанти все частіше вдаються до мародерства та порушень норм Міжнародного гуманітарного права щодо ведення воєнних конфліктів. Так у Харківській, Сумській, Чернігівській та Київській областях, на територіях, що тимчасово зайняті російськими окупантами, широко фіксуються факти, грабежі, насильницьких дії щодо місцевих мешканців, захоплення цивільних помешкань, використання сільськогосподарських ангарів для стоянки військової техніки, облаштування вогневих позицій в густонаселених районах та об’єктах цивільної інфраструктури.

На територіях Херсонської та Миколаївської областей, що тимчасово зайняті ворогом, для впливу на місцеве населення окупанти використовують підрозділи психологічної боротьби. За наявною інформацією, створено до 10 тактичних груп психологічної боротьби. Паралельно мешканців північної частини анексованого Криму жахають наступом Збройних Сил України. Крім того, ФСБ створює там оперативні групи для роботи з населенням, зокрема для виявлення спротиву.

Нагадаємо, увечері 7-го березня над Києвом було збито два російські літаки, до того ж протягом однієї години, а під Маріуполем розгромили танкову роту російських нацистів, що проривалася в місто.

Фото AP

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