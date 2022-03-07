«В тому бою також здохло п’ять орків. І здохне ще багато. Ми — помстимося!» — загинув батько трьох дітей зі Львівщини

У бою з російськими окупантами на Луганщині загинув житель Львівщини — 35-річний старший сержант поліції Роман Рущишин. Він був бійцем батальйону патрульної служби особливого призначення «Львів».

«Ми спілкувалися часто, але на так часто, як би хотілося, — розповіла знайома загиблого Маріанна Попович. — Ромчик прийшов у батальйон у 2014 році, як тільки почалася війна. Наша визвольна війна.

Мав за плечима гарячі бої в Дебальцевому і важкий вихід з окупованого міста.

Про бої розказував неохоче. Більше — про дітей. Згадував, як до них там підійшов хлопчик і попросив їсти. Дитині наклали повну миску теплої їжі, а малий схопив і зібрався з тим кудись йти. Зупинили, спитали куди йде. Виявилося, ту миску з їжею хлопчик ніс мамі та молодшим братам-сестрам. Звісно, бійці нагодували малого і дали з собою продуктів. Вони там часто підгодовували дітей. Одного разу Ромчик зізнався мені, що часто згадує тих дітей в Дебальцевому, у яких орки відібрали дитинство.

Він любив розповідати мені про своїх діток. Кожного разу, перебуваючи на ротації, розказував, як скучає за ними. Раз прислав фото, на якому були виліплені з пластиліну різні фігурки. Похвалився, що це дітки зробили. Тішився донькою, пишався старшим сином. І надзвичайно любив меншенького. Він народився, вже коли Ромчик повернувся з Дебальцевого. Батько був при пологах і першим взяв сина на руки…

Рома писав вірші й показував мені їх. Одного разу я схотіла поредагувати. Але зупинилася. Може, ті вірші й не були надто досконалими літературно. Але в них була душа…

А кілька днів тому сказав, що душу рве від злості на рашистів. Ну як можна бомбардувати мирне населення? Як можна позбавити дітей їжі, тепла, захисту, нормального життя? Щодня Ромчик виходив на зв'язок зі мною. А 7 березня — не вийшов… В цьому бою також здохло п'ять орків. І здохне ще багато. Ми — помстимося!"

Роман Рущишин був родом із Самбірського району. В нього залишилися троє дітей: двоє синів і донька…

Нагадаємо, сьогодні, 7 березня, у Пущі-Водиці на околиці Києва у бою з окупантами загинув колишній народний депутат, 57-річний офіцер запасу Олександр Марченко.

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