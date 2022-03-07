Вистачило сорока хвилин: головком ВСУ Залужний розповів, як напередодні свята над Києвом збили два ворожі літаки
У минулі роки напередодні 8 березня багато українських чоловіків були зайняті пошуком подарунків для своїх улюблених, квітів та солодощів.
Але війна внесла свої корективи, і тепер чоловіки мають насамперед думати про те, як захистити життя своїх коханих та дітей.
Зокрема, увечері 7-го березня над Києвом було збито два російські літаки, до того ж протягом однієї години!
Про це у своєму Facebook написав Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Так, перший літак Повітряно-космічних сил Росії був збитий над Києвом о 20:30, а другий — о 21:20.
У першому випадку добре спрацювала протиповітряна оборона ЗСУ, у другому — українські льотчики.
В результаті спільними зусиллями їм вдалося привітати зі святом своїх улюблених, а також усіх українок, які захищають столицю.
Нагадаємо, що раніше у Вишгороді ЗСУ збили російський гелікоптер, а в Києві українка знищила дрон противника банкою з помідорами.1208
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