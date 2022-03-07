Ворог отримав по зубах: під Маріуполем знищено танкову роту російських нацистів (яскраві фото)

Незважаючи на спроби російських ворогів прорватися в місто-герой Маріуполь, його захисники не тільки надійно тримають оборону, і беруть у полон путінських командирів, а й завдають значної шкоди противнику.

Так, сьогодні морські піхотинці та військовослужбовці полку «Азов» знищили цілу танкову роту супротивника.

Про це повідомила прес-служба Операції об'єднаних сил.

При цьому під час бою поплічники путіна втратили шість бойових броньованих машин і близько 40 військових.

Також до рук українських воїнів потрапила документація кремлівських окупантів із поіменним списком особового складу підрозділу та адресами їхнього проживання.

«Маріуполь стоїть, а ворог лежатиме на нашій землі. Слава Україні!» — підбили підсумок дня у прес-службі ООС.

Нагадаємо, 7 березня українські війська збили ще один вертоліт противника над Вишгородом Київської області, а також завдали удару по захопленому окупантами аеродрому під Херсоном, знищивши десятки вертольотів.

Фото facebook.com/pressjfo.news/

2802

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter