«Друга армія світу» зазнає величезних втрат: у Міноборони назвали головні завдання, які стоять зараз перед українцями

Заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр сформулювала головні завдання, що стоять перед ЗСУ на 12-й день війни.

У Facebook вона зазначила, що за ці дні українці показали усьому світові — «не влізай сюди, бо вб'ють».

«Наші завдання зараз такі: дотиснути ворога; стати сильним тилом для нашої армії; не осоромити пам'ять загиблих, які вже віддали життя за Україну», — наголосила Маляр, нагадавши, що у Кремлі називали російську армію другою у світі, а тепер, «якщо ми зупиняємо другу, ми — перші».

За її словами, Україна та її суспільство добре загартовані війною, тому українці вміють воювати, вміють забезпечувати свою армію та організовувати волонтерський рух.

«Усього за кілька днів ми централізовано розгорнули територіальну оборону, добровольчий рух — добровольчі формування територіальних громад, волонтерську допомогу. Ми, кожен на своєму місці, організовано робимо все для перемоги. Жодного хаосу немає», — констатувала заступник міністра, зазначивши, втім, що боротьба є складною та виснажливою, і «ціна свободи висока».

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ підрахували, що деякі підрозділи ворога втратили вже до 50 відсотків особового складу, а загальні втрати російської армії з початку вторгнення в Україну перевищили 11 тисяч людей.

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