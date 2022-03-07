Інцидент на блокпосту: бійці тероборони зажадали, щоб нардеп Бойко назвав Путіна «х*йлом»

У мережу потрапило відео з випадком, який стався на одному з блокпостів на в'їзді до Києва. У кадрі бійці територіальної оборони зупиняють для перевірки машину нардепа від «ОПЗЖ» Юрія Бойка, якого у Кремлі нібито бажають бачити новим прем'єр-міністром України.

Після перевірки один із бійців попросив політика засудити агресію, яку почав проти України президент Росії владімір путін, назвавши останнього «х*йлом», а також сказавши фразу «російський військовий корабель, йди нах*й».

«Пан Бойко, скажете «Путін-х*йло?», — Запитує в ролику боєць.

«Я скажу так: російська армія створила агресію проти України. «Путін — х*йло я не скажу, тому що я не лаюся», — відповідає Бойко на відео.

Охорона нардепа спробувала втрутитись у конфлікт, чим спровокувала агресію у тероборони, яка вимагала від охоронця Бойка стати на коліна. На цьому відео обривається.

Зазначимо, що минулого року Бойко відмовився назвати Путіна «вбивцею», заявивши, що «немає таких даних».

Нагадаємо, днями на бійців тероборони натрапив і однопартієць Бойко Нестор Шуфрич, який вирішив навіщось зробити селфі на тлі блокпоста.

Фото inter.ua/

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