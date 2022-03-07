Прикидався вченим і шкодив Україні: СБУ затримала агента путінської ФСБ

Співробітники СБУ затримали агента ФСБ, який займався пошуком мікробіологічних лабораторій подвійного призначення, збором інформації про суспільно-політичну ситуацію в Україні, та просуваням в Україні ідеї «руського міра». Про це повідомили в прес-центрі СБУ.

У агента був псевдонім «Гєлєн», а його куратором є співробітник ФСБ Олександр Щипіцин.

«Ця особа має документи прикриття на ім’я Шипулін Олександр Володимирович та нібито працює у Казанському інституті Євразійських та міжнародних досліджень», — повідомили в СБУ.

Також встановлено московського координатора агента — ним є офіцер 5-ї Служби Департаменту оперативної інформації ФСБ РФ Сергій Хрустальов.

Наразі агента ФСБ взято під варто, з ним працюють контррозвідники та слідчі СБУ.

Нагадаємо, напередоді в СБУ повідомили про затримання ворожих агентів одразу в п'яти регіонах України включно з Києвом.

642

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter