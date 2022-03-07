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Третій раунд переговорів з агресором закінчився: про що вдалося домовитись

20:17 7 березня 2022
Третій раунд переговорів з агресором закінчився: про що вдалося домовитись

Третій раунд переговорів між Україною та РФ, що відбулися 7 березня, закінчився. Про це радник глави Офісу президента написав у Twitter.

«Третій раунд переговорів закінчився. Є невеликі позитивні зрушення щодо покращення логістики гуманітарних коридорів… По базовому політичному блоку врегулювання разом із припиненням вогню та гарантіями безпеки інтенсивні консультації продовжені», — написав Подоляк.

Нагадаємо, 3 березня російська та українська сторони під час другого раунду переговорів «досягли розуміння» щодо спільного забезпечення гуманітарних коридорів для евакуації мирного цивільного населення з місць найзапекліших боїв. У той же час путінські орки так і не забезпечили режиму тиші для «зелених коридорів» і доступу гуманітарних вантажів. Натомість заявили, що можуть допомогти цивільному населенню міст, які найбільше страждають від обстрілів, «евакуюватися до Білорусі та РФ».

Тим часом на 12-ту добу протистояння українського народу російському військовому вторгненню деякі підрозділи ворога вже втратили до 50 відсотків особового складу.

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