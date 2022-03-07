Відстрочення запровадження касових апаратів та звільнення від сплати ЄСВ: у Кабміні пояснили, як підтримають бізнес під час війни

Відповідно до доручення президента Володимира Зеленського Кабінет Міністрів сформував пакет рішень, які мають підтримати український бізнес під час війни. Про це у відеозверненні повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, вже готові чотири напрямки підтримки бізнесу (насамперед — малого):

звільнення від сплати ЄСВ фізосіб-підприємців І-ІІ груп на час воєнного стану та протягом року після його завершення;

звільнення підприємств та фізосіб підприємців ІІІ групи від сплати ЄСВ за найманих працівників, які були призвані до лав ЗСУ, інших збройних формувань (в т.ч. та територіальної оборони). Збір буде сплачено за рахунок держави;

відстрочення сплати податків для всіх підприємств, які нині не в змозі їх сплатити;

відстрочення запровадження РРО для всіх фізичних осіб-підприємців.

Крім того, за словами Шмигаля, вирішено скасувати всі заходи ринкового та споживчого нагляду, крім регулювання цін та контролю за ціноутворенням.

Також діє мораторій на проведення перевірок бізнесу.

Нагадаємо, раніше було ухвалено рішення про виплату одноразової допомоги тим, хто втратив роботу через напад Росії, у розмірі 6500 гривень.

Фото КМУ

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