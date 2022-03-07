Деякі підрозділи ворога втратили до 50 відсотків особового складу: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

На 12 добу протистояння українського народу російському воєнному вторгненню ЗСУ продовжують вести оборонну операцію у межах Південної, Східної та Північної операційних зон, а Об’єднані сили — у східній частині Донецького операційного району, тим часом на решті територій, наближених до зони бойових дій, виконуються завдання територіальної оборони. Про це повідомляє Генеральний штаб в оперативному зведенні станом на 18:00 7 березня.

Ворог скаженіє від безсилля і планує активізувати ракетно-бомбові удари по великих містах України і промисловій інфраструктурі. Для цього на територію Білорусі перекидаються авіаційні підрозділи Центрального та Східного воєнних округів. Паралельно у населеному пункті Мила на Київщині підрозділ з кадирівських найманців вже здійснює обстріли мирного населення.

Проте на окремих напрямках (в тому числі під Конотопом та Охтиркою) ворог вже втратив до 50% особового складу і для продовження наступальних дій потребує перегруповування та поповнення запасів.

«Загалом морально-психологічний стан противника залишається вкрай низьким та має тенденцію до погіршення. На окремих напрямках окупанти викидають власні документи та намагаються повернутися на територію Росії», — повідомляють військові.

Нагадаємо, 7 березня у Вишгороді ЗСУ збили російський гелікоптер, а в Києві українка знищила дрон супротивника банкою з помідорами.

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