Всім миром проти ворога: у Вишгороді ЗСУ збили російський гелікоптер, а в Києві українка знищила дрон супротивника банкою з помідорами

На дванадцятий день вторгнення Росії в нашу країну українці продовжують чинити опір ворогові, причому в бій вступають не лише військові, а й мирні громадяни.

Так, сьогодні, 7 березня, над Вишгородом на Київщині українські війська збили ще один вертоліт противника.

Про це йдеться у повідомленні у Facebook Сухопутних військ ЗСУ.

«Вишгород. -1 ворожий гелікоптер. Разом до перемоги», — йдеться у повідомленні.

Друга подія сталася кілька років тому, коли в мережі розлетілася інформація про те, що проста українка збила російський дрон банкою з огірками. Тоді багато користувачів сприйняли це як фейк і забули.

Зараз з'ясувалося, що таке було насправді, пише LIGA .

Журналісти ресурсу знайшли киянку, яка збила ворожий дрон. Ось тільки її головною зброєю стала банка із помідорами, а не з огірками.

За словами Олени, того дня вона вийшла на балкон покурити. Коли вона побачила дрон, схопила перше, що потрапило під руку, і кинула цим у нього.

«Напевно, від страху. Тому що я злякалася. А що, якщо звідти почнуть обстрілювати мене! Як шкода ті помідори… Не знаю, звідки взялися байки про огірки» , — розповіла Олена.

Також вона розповіла, що вирішила залишитися у Києві, незважаючи на активні бойові дії. Жінка працює в магазині побутової хімії і виховує двох дітей.

Нагадаємо, в ніч на 7 березня українська армія завдала удару по аеродрому Чорнобаївка біля Херсона, де розміщувалася авіатехніка окупантів, знищивши мінімум 30 ворожих вертольотів, іншу військову техніку та ліквідувавши російських військових. Крім того, на підступах до Миколаєва було знищено три колони ворожої військової техніки. Як трофеї українські воїни здобули сім гаубиць Д-20.

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