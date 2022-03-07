У Путіна хочуть Бойка у прем'єри, Зеленський відмовив, — Грозєв

Під час третього раунду російсько-українських переговорів Росія вимагає від України визнати незалежність «ЛДНР», а окупований Крим — російським. Крім того, у Кремлі знайшли спосіб усунення президента Зеленського, зробивши з нього маріонетку за «свого» прем'єр-міністра, яким нібито має стати лідер партії «ОПЗЖ» Юрій Бойко.

Про це в Twitter повідомив відомий журналіст-розслідувач Христо Грозєв, пославшись на джерела, близькі до російсько-українських переговорів.

Також він наголосив, що Володимир Зеленський категорично відмовився виконувати ці вимоги.

У свою чергу джерело DT.UA у керівництві ОПЗЖ назвало інформацію недостовірною.

«Юрій Бойко в нинішній ситуації не вважає за можливе для себе приймати подібні пропозиції», — запевнив він.

Нагадаємо, початок третього раунду переговорів між делегаціями України та РФ було призначено на 16.00 7 березня. До складу української делегації на переговорах входять голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Рєзніков, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, перший заступник голови делегації України у Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умеров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький. Ключовим питанням переговорів є негайне припинення вогню та відведення військ з території України.

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