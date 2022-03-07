«Варвари ХХІ століття»: у Зеленського розкритикували «подвиги» головорізів Путіна в Україні

За 12 днів з моменту віроломного вторгнення в Україну російські військові пошкодили або знищили 202 школи, 34 лікарні, понад 1,5 тис. приватних та багатоквартирних житлових будинків. Такі дані у своєму Twitter навів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

«Варвари XXI століття. РФ пошкодила або знищила 202 школи, 34 лікарні, понад 1500 житлових будинків, включаючи багатоквартирні. Зовсім без світла, води, тепла залишилося понад 900 населених пунктів», — констатував він.

«Армія РФ не вміє воювати проти інших армій. Але чудово вміє вбивати мирних громадян», — зазначив керівник Офісу президента Зеленського.

Варварі ХХІ століття. РФ пошкодила або знищила 202 школи, 34 лікарні, понад 1500 житлових будинків, включаючи багатоквартирні. Зовсім без світла, води, тепла понад 900 наших населених пунктів. Армія РФ не вміє воювати проти інших армій. Але чудово вміє вбивати мирних громадян. pic.twitter.com/B3mMGAeG0w — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 7, 2022

Нагадаємо, раніше президент Зеленський наочно показав наслідки російських атак на Харків із початку військової агресії РФ, порівнявши руйнування у місті з восьмирічніми — у Донецьку.

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