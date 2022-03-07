Іноземний легіон вступає в бій: новий підрозділ ЗСУ допоможе агресору повторити долю Третього Рейху

Інтернаціональний легіон, створений при Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони, розпочав виконання бойового завдання. Про це повідомили у розвідуправлінні.

«При ГУР МО України створено окремий спецпідрозділ Інтернаціонального легіону оборони України», — йдеться у повідомленні.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України бригадний генерал Кирило Буданов висловив подяку кожному з легіонерів за готовність захищати українську землю, наших жінок та дітей, адже, зазначив він, війна ведеться не лише проти України, а й проти всього вільного світу, проти правового устрою людства.

«Злочинний путінський режим вирішив повторити долю Гітлера та Третього Рейху: вдався до тотальної загарбницької війни з масовим вбивством цивільного населення», — зазначив Буданов.

Бажання вступити до Іноземного легіону висловили добровольці та ветерани з 52 країн світу. Їхня кількість уже перевищила 20 тисяч. Це переважно досвідчені бійці, які брали участь у багатьох миротворчих кампаніях у різних куточках світу.

Нагадаємо, вступити до Іноземного легіону висловили готовність і 3 тисячі американських добровольців.

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