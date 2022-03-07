Плани на бліцкриг провалилися: головком ЗСУ Залужний потужно звернувся до захисників і розповів, у чому відмінність української армії від російської

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний подякував кожному з українських воїнів, захисників України. Про це він написав у Facebook, зазначивши, що воїни-герої та міста-герої стали вже нашою реальністю.

Він також констатував, що ворог деморалізований і виснажений, адже його плани на «бліцкриг», зміну влади та зовнішньополітичного курсу України провалилися.

Проте російські окупаційні війська все-одно продовжують нарощувати зусилля на південному напрямку і не залишають спроб оточення Києва, тому сьогодні важливо, аби кожен українець включився в оборону своєї землі, свого дому.

І все ж основою нашого опору, констатував Залужний, є мужність та майстерність українського солдата, тому він закликав командирів берегти особовий склад, ретельно плануючи операції та негайно реагуючи на зміни в оперативній обстановці.

«Людське життя — наш найвищий пріоритет. Цим ми кардинально відрізняємося від супротивника, який навіть не забирає тіла своїх загиблих і готовий ними устелити нашу землю, щоб прокласти дорогу для наступу» , — наголосив Головком ВСУ.

Нагадаємо, в ніч на 7 березня на Одещині підрозділи морської піхоти України підбили російський корабель, який обстрілював героїчних захисників острова Зміїний, чиє звернення до ворога стало крилатим.

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