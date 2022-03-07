29.25 / 30.59 32.58 / 34.13
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Якщо зникла мережа вашого мобільного оператора, можна підключитися до іншої мережі

16:23 7 березня 2022
телефон у руках

Варварські обстріли російськими окупантами житлових кварталів та об'єктів цивільної інфраструктури багатьох міст та сіл України створюють, окрім іншого, загрозу того, що мережа вашого мобільного оператора відключиться у місцевості, де ви перебуваєте. Тому абонентам надається можливість перемикатися на мережу інших операторів стільникового зв'язку, якщо вона продовжує працювати на цій території. Про це з посиланням на прессекретаря компанії Vodafone Вікторію Павловську повідомила низка видань.

Про спільну роботу домовилися компанії Vodafone, «Київстар», lifecell, а також Мінцифри, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України, Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та послуг поштового зв'язку разом із Українською асоціацією операторів «Телас». Вони разом запускають у країні національний роумінг. Як при необхідності перейти на мережу іншого оператора? Для цього потрібно:

Вимкнути на телефоні автовибір мережі та виконати наступні установки:

На Android: знайти «Мобільна мережа (або Підключення)», потім — «Оператор»

iOS: Кроки наступні: «Параметри» — «Стільникові дані» — «Вибір мережі»

Далі

Знайдіть та виберіть доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR або LIFECELL

Якщо зареєструватися не вдалося, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу

Перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS

Ще наступне зауваження: щодня слід намагатися повернутись до обслуговування своїм мобільним оператором.

Спочатку національний роумінг запрацює у регіонах, де відбуваються активні бойові дії: у Харківській, Херсонській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Кіровоградській, Миколаївській областях. Згодом — у решті областей.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що за комуналку українцям все ж таки доведеться платити, а кредити — повертати. Чутки про те, що нібито держава через війну анулювала квартплату, плату за користування мобільним зв'язком та внески за кредитами, виявилися вигадкою.

Читайте також: Чатботи, які допоможуть перемогти окупанта та допомогти собі та близьким

Фото · Pixabay

530

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсії

Війна не зможе завадити: стало відомо, до якого числа українці отримають пенсії

Деякі підрозділи ворога втратили до 50 відсотків особового складу: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

Деякі підрозділи ворога втратили до 50 відсотків особового складу: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

Олександра Філіпчук

Вітчима розстріляли, а 9-річну Олександру дві доби з тяжкими пораненнями ховали у підвалі

У Путіна хочуть Бойка у прем&#39;єри, Зеленський відмовив,&nbsp;— Грозєв

У Путіна хочуть Бойка у прем'єри, Зеленський відмовив, — Грозєв

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.