Створено Telegram-канал для пошуку тих, хто загубився

На жаль, зараз багато людей не можуть дізнатися, чи все нормально з їхніми близькими. Після обстрілів, бомбардувань, евакуації знаходять поранених або загиблих без документів, дуже часто немає зв'язку з містами та селами, іноді губляться діти. У соцмережах сьогодні чимало прохань про допомогу знайти якусь людину. Тому для пошуку дітей та дорослих, які загубилися, створили Telegram-канал https://t.me/poshuk_znyklyh.

Щоб знайти людину, треба вказати: її ім’я та прізвище; рік народження; обставини, за яких вона зникла; коли востаннє був зв’язок із нею; її контактний номер.

Важливе попередження: максимально перевіряйте інформацію, адже окупанти поширюють фейки, щоб сіяти паніку.

Раніше «ФАКТИ» писали, що «Укрзалізниця» призначила три нові евакуаційні рейси на Західну Україну на 7 березня.

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