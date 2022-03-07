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Евакуація триває: призначено ще три безпечні рейси на Західну Україну

15:46 7 березня 2022
Безпечна евакуація триває: призначено три додаткові рейси на Західну Україну

«Укрзалізниця» призначила три нові евакуаційні рейси на Західну Україну на 7 березня. Про це йдеться у повідомленні УЗ у Telegram-каналі.

Так, перший евакуаційний рейс Кривий Ріг — Львів (потяг № 221/222) вже вирушив о 14.50.

Наступним буде рейс о 16:00 повідомленням Краматорськ — Ужгород (№ 225/226).

Також у цей час, о 16:05, вирушить поїзд за маршрутом Запоріжжя — Ковель (№ 227/228).

Проїзд в евакуаційних поїздах — безкоштовний.

Повідомляється, що компанія продовжує забезпечувати і приміські залізничні перевезення територією України.

«Українці, будьте пильні! У мережі час від часу з'являється інформація про фейкові евакуаційні поїзди. Невідомі складають списки людей, яких нібито планують евакуювати, зокрема, з Одеси», — попередили в компанії.

Нагадаємо, напередодні російські військові обстріляли людей, які намагалися евакуюватись з Ірпеня під Києвом. Загинули вісім людей, у тому числі діти. Перед цим окупанти зруйнували рейки, щоби люди не могли виїхати з оточеного міста потягом.

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