В умовах воєнного часу покарання за кримінальні злочини буде максимальним, — Верховний суд

Вчинення злочину в умовах воєнного стану є обставиною, яка обтяжує покарання. На цьому наголосив Верховний Суд України, роз'яснюючи особливості відповідальності за кримінально карані посягання у сфері охорони основ національноії безпеки, забезпечення захисту життя, здоров'я, прав і свобод людини в умовах воєнного стану.

Це означає, що винна особа з метою полегшення вчинення кримінального правопорушення використовує найбільш несприятливий для суспільства час, тяжкі обставини та умови, в яких опинилося суспільство, що свідчить про підвищений ступінь суспільної небезпеки злочинів, які вчиняються в умовах воєнного стану.

Саме тому покарання для осіб, визнаних винними у вчиненні кримінальних правопорушень в період воєнного стану, суд призначатиме з урахуванням цієї обтяжувальної обставини, тобто вид і розмір призначеного покарання буде наближеним до максимальної межі, передбаченої Кримінальним Кодексом України.

Нагадаємо, 3 березня на своєму засіданні Верховна Рада дозволила роздачу цивільним особам вогнепальної зброї для захисту України. Також було встановлено, що озброєні таким чином громадяни не несуть відповідальності за застосування зброї проти агресора.

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