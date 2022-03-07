29.25 / 30.59 32.58 / 34.13
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

В умовах воєнного часу покарання за кримінальні злочини буде максимальним, — Верховний суд

15:30 7 березня 2022
Вирок суду

Вчинення злочину в умовах воєнного стану є обставиною, яка обтяжує покарання. На цьому наголосив Верховний Суд України, роз'яснюючи особливості відповідальності за кримінально карані посягання у сфері охорони основ національноії безпеки, забезпечення захисту життя, здоров'я, прав і свобод людини в умовах воєнного стану.

Це означає, що винна особа з метою полегшення вчинення кримінального правопорушення використовує найбільш несприятливий для суспільства час, тяжкі обставини та умови, в яких опинилося суспільство, що свідчить про підвищений ступінь суспільної небезпеки злочинів, які вчиняються в умовах воєнного стану.

Саме тому покарання для осіб, визнаних винними у вчиненні кримінальних правопорушень в період воєнного стану, суд призначатиме з урахуванням цієї обтяжувальної обставини, тобто вид і розмір призначеного покарання буде наближеним до максимальної межі, передбаченої Кримінальним Кодексом України.

Нагадаємо, 3 березня на своєму засіданні Верховна Рада дозволила роздачу цивільним особам вогнепальної зброї для захисту України. Також було встановлено, що озброєні таким чином громадяни не несуть відповідальності за застосування зброї проти агресора.

367

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсії

Війна не зможе завадити: стало відомо, до якого числа українці отримають пенсії

Деякі підрозділи ворога втратили до 50 відсотків особового складу: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

Деякі підрозділи ворога втратили до 50 відсотків особового складу: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

Олександра Філіпчук

Вітчима розстріляли, а 9-річну Олександру дві доби з тяжкими пораненнями ховали у підвалі

У Путіна хочуть Бойка у прем&#39;єри, Зеленський відмовив,&nbsp;— Грозєв

У Путіна хочуть Бойка у прем'єри, Зеленський відмовив, — Грозєв

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.