Генпрокуратура України надала Миколі Баскову «почесний» статус підозрюваного

Український суд дозволив затримати російського артиста Миколу Баскова, який підтримав війну РФ проти України (за це його буквально «розмазав» український співак та продюсер Олексій Потапенко). Таке у Facebook повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедиктова.

«Своїми діями ви пропагували, виправдовували війну, запросили смерть в Україну, і цей факт ми проігнорувати права не маємо. Адже ви добре розумієте (думаю, краще за нас в Україні), що ваш заклик, поширений у соціальних мережах, — це мільйони „інфікованих“ „Вашою“ думкою» громадян РФ. Частина з них прийшла в наш дім з метою покінчити з нами, інші втратили своїх дітей, а хтось вам просто повірив і вирішив в руки взяти зброю", — написала генпрокурор.

За її словами, українські прокурори вважають, що Басков скоїв злочин, покарання за яке передбачає позбавлення волі.

Раніше, 6 березня Венедиктова оголосила про підозру і швидкий арешт також російській телеведучій Тіні Канделакі.

«В якості Генерального прокурора повідомляю вас про те, що ваш процесуальний статус в Україні — особа, підозрювана у скоєнні злочину. Найближчими днями українські прокурори ініціюють процес оголошення вас, Тинатіно Гівіївно, у міжнародний розшук», — було сказано у повідомленні Генпрокурора України.

Нагадаємо, раніше Офіс генпрокурора також повідомив про підозру кінорежисерові Микиті Міхалкову та співаку Олегу Газманову.

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