ЗСУ підбили російський корабель, який обстрілював острів Зміїний

У ніч на 7 березня на Одещині підрозділи морської піхоти України підбили російський корабель. Факт влучення в корабель підтвердило командування Військово-Морських Сил ЗСУ та опублікувало відповідне відео.

За інформацією BlackSeaNews, українським силам вдалося підбити патрульний корабель ЧФ РФ «Василь Биков». Цей корабель разом із ракетним крейсером «Москва» 24 лютого атакували острів Зміїний та обстріляли зі ствольної зброї позиції українських прикордонників. У дні оборони острова Зміїного з'явився найвідоміший військовий мем про російський корабель.

Після влучення ракети корабель горить навпроти Чорноморська, повідомляє InfoResist.

«Василь Биков» будувався з 2014 до 2018 року і після приймання був включений до складу російського Чорноморського флоту. Півтора роки тому на патрульному кораблі проводилися випробування щодо встановлення крилатих ракет «Калібр».

Фото wikipedia.org

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