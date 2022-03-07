29.25 / 30.59 32.58 / 34.13
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Щоб зломати опір: Кремль наказав ФСБ готувати каральні операції у захоплених українських містах

12:54 7 березня 2022
ФСБ

Злочинний путінський режим доручив ФСБ підготовку каральних операцій у тимчасово захоплених українських містах, щоб зламати опір населення, повідомляють західні ЗМІ. Financial Times з посиланням на європейські спецслужби пише: «Російські офіційні особи розглядають агресивні заходи для придушення ймовірного протесту та опору, включаючи насильницький контроль натовпу, репресивні затримання організаторів протесту та, можливо, публічні страти для стримування українських протестувальників».

Видання наголошує на наступному нюансі: для окупації всієї країни потрібно 20 солдатів на 1000 жителів. Тобто в Україні росіянам знадобиться понад шість мільйонів солдатів. Оскільки такої кількості немає, використовуватимуть інші жахливі методи.

Проте населення обласних центрів, міст, райцентрів та сіл усіляко демонструє, що окупантам, м'яко кажучи, не радіє. У відповідь нелюди стріляють у мирних жителів. Так, 6 березня у Новій Каховці на Херсонщині люди зібралися на мітинг проти окупації. Озброєних громадян взагалі не було. Проте росіяни відкрили вогонь. В результаті одна людина загинула, семеро отримали поранення.

Раніше «ФАКТИ» писали, що під Запоріжжям кадировці переїхали танком листоноші, які розвозили пенсії.

1626

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсії

Війна не зможе завадити: стало відомо, до якого числа українці отримають пенсії

Деякі підрозділи ворога втратили до 50 відсотків особового складу: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

Деякі підрозділи ворога втратили до 50 відсотків особового складу: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

Олександра Філіпчук

Вітчима розстріляли, а 9-річну Олександру дві доби з тяжкими пораненнями ховали у підвалі

У Путіна хочуть Бойка у прем&#39;єри, Зеленський відмовив,&nbsp;— Грозєв

У Путіна хочуть Бойка у прем'єри, Зеленський відмовив, — Грозєв

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.