Щоб зломати опір: Кремль наказав ФСБ готувати каральні операції у захоплених українських містах

Злочинний путінський режим доручив ФСБ підготовку каральних операцій у тимчасово захоплених українських містах, щоб зламати опір населення, повідомляють західні ЗМІ. Financial Times з посиланням на європейські спецслужби пише: «Російські офіційні особи розглядають агресивні заходи для придушення ймовірного протесту та опору, включаючи насильницький контроль натовпу, репресивні затримання організаторів протесту та, можливо, публічні страти для стримування українських протестувальників».

Видання наголошує на наступному нюансі: для окупації всієї країни потрібно 20 солдатів на 1000 жителів. Тобто в Україні росіянам знадобиться понад шість мільйонів солдатів. Оскільки такої кількості немає, використовуватимуть інші жахливі методи.

Проте населення обласних центрів, міст, райцентрів та сіл усіляко демонструє, що окупантам, м'яко кажучи, не радіє. У відповідь нелюди стріляють у мирних жителів. Так, 6 березня у Новій Каховці на Херсонщині люди зібралися на мітинг проти окупації. Озброєних громадян взагалі не було. Проте росіяни відкрили вогонь. В результаті одна людина загинула, семеро отримали поранення.

Раніше «ФАКТИ» писали, що під Запоріжжям кадировці переїхали танком листоноші, які розвозили пенсії.

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