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Якщо дісталися Польщі: біженцям розповіли, як діяти після перетину кордону

17:16 4 березня 2022
Якщо дісталися Польщі: біженцям розповіли, як діяти після перетину кордону

«Укрзалізниця» дала інструкцію евакуйованим з України пасажирам, які вже добралися до залізничного вокзалу в Перемишлі. Як повідомили в Telegram перевізника, поїзди з України прибувають на перон № 5, де після проходження паспортного контроля пасажири можуть отримати допомогу від волонтерів та співробітників польської залізниці: воду, їжу та детальну інформацію стосовно найближчих рейсів країною.

З Перемишля щоденно відправляється декілька поїздів до різних міст Польщі: Варшави, Кракова, Познані, Катовіце тощо. Щодня близько 21:30 відправляється поїзд RegioJet до Праги. Проте цих додаткових поїздів немає у розкладі та на табло у вокзалі, тому пасажирам рекомендується уважно слухати оголошення на вокзалі та за необхідності питати волонтерів, які допоможуть зорієнтуватись у найближчих рейсах.

Важливо: платити за квиток не потрібно: проїзд для громадян України безкоштовний на всіх польських поїздах.

Якщо пасажир збирається поїхати далі поїздом Інтерсіті, то йому необхідно отримати безкоштовний квиток з реєстрацією місця в квитковій касі у вокзалі. Для цього достатньо показати український паспорт. В разі користування регіональним поїздом ніяких додаткових документів не потрібно: безкоштовний квиток видасть кондуктор у вагоні. Така спрощена процедура не розповсюджується на громадян інших країн. Їм необхідно придбати квиток у касі на вокзалі заздалегідь (вартість залізничних квитків в Польщі- 50−400 гривень, в залежності від відстані та класу поїзда).

Поїзди, які повертаються до Львова з Перемишля, теж беруть пасажирів. Проїзд ними також безкоштовний: пасажири можуть пройти до міжнародного терміналу біля п'ятого перону, пройти паспортний контроль та зачекати наступного поїзда.

Нагадаємо, нині «Укрзалізниця» активно евакуюює жінок і дітей з охопленої боями Київщини — лише 4 березня з Ірпеня вивезли 3 тисячі нових біженців.

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