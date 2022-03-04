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Україна

У Кличка розповіли, якою буде комендатська година у вихідні дні

16:55 4 березня 2022
У Кличка розповіли, якою буде комендатська година у вихідні дні

Комендантська година в Києві на вихідні дні (5 і 6 березня) залишиться незмінною. Таке повідомили на офіційному Telegram-каналі КМДА.

Таким чином, обмеження містом триватимуть щоночі із 20:00 до 07:00

При цьому киян закликають максимально обмежити пересування містом і до початку комендантської години.

«Зберігайте спокій та користуйтеся офіційними джерелами інформації», — закликає столична влада.

Як відомо, минулими вихідними комендантска година тривала дві доби поспіль.

Нагадаємо, що під час комендантської години пересуватися містом можуть виключно ті, хто має спецперепустку нового зразку Військового коменданта міста Києва — перепустки, видані раніше, скасовуються.

При цьому перепустки видаються тільки для транспорту — пересуватися пішки у комендантську годину суворо заборонено. Цивільні особи, які перебуватимуть на вулиці у період комендантської години без спецперепустки, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога.

Вийти можна буде лише у разі оголошення повітряної тривоги, щоб прослідувати у найближче укриття.

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