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Україна

З оточеного Ірпеня за допомогою СБУ вдалося евакуювати тисячі жінок та дітей, — «Укрзалізниця»

16:23 4 березня 2022
З оточеного Ірпеня за допомогою СБУ вдалося евакуювати тисячі жінок та дітей,&nbsp;— «Укрзалізниця»

З Ірпеня, де напередодні збили російський винищувач, та прилеглих до міста територій в п'ятницю, 4 березня, евакуювали залізницею більше як 3 тисячі жінок і дітей, адже нині це місто та прилеглі населені пункти оточені ворогом.

Наразі жінки та діти знаходяться у безпечному місці, повідомили в «Укразалізниці», відзначаючи, що спецоперацію провели спільно з СБУ.

Тим часом в мережі з'являються все нові докази злочинів проти людяності, які скоюють російські окупанти. Зокрема, в кадр потрапив ранковий обстріл житлових кварталів Гостомеля, що зовсім поруч з Ірпенем.

Нагадаємо, у Бучі і Гостомелі та Ірпені бої тривають постійно — ворог рветься до Києва, не шкодуючи танків і ракетного озброєння.

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