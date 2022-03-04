З оточеного Ірпеня за допомогою СБУ вдалося евакуювати тисячі жінок та дітей, — «Укрзалізниця»
З Ірпеня, де напередодні збили російський винищувач, та прилеглих до міста територій в п'ятницю, 4 березня, евакуювали залізницею більше як 3 тисячі жінок і дітей, адже нині це місто та прилеглі населені пункти оточені ворогом.
Наразі жінки та діти знаходяться у безпечному місці, повідомили в «Укразалізниці», відзначаючи, що спецоперацію провели спільно з СБУ.
Тим часом в мережі з'являються все нові докази злочинів проти людяності, які скоюють російські окупанти. Зокрема, в кадр потрапив ранковий обстріл житлових кварталів Гостомеля, що зовсім поруч з Ірпенем.
Нагадаємо, у Бучі і Гостомелі та Ірпені бої тривають постійно — ворог рветься до Києва, не шкодуючи танків і ракетного озброєння.17
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