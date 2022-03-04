Російські окупанти стріляли в… російських окупантів: під Києвом підрозділи ворога влаштували стрілянину, «зекономивши» ЗСУ 13 Javelin

У Київській області російські військові відкрили вогонь по … своїм же, знищивши таким чином 9 танків та 4 бронетранспортери. Це сталося в районі населеного пункту Северинівка (Макарівський район), повідомили Сухопутні війська України у Facebook .

«Російські окуаційні війська вступили в бій з… російськими окупаційними військами. В результаті, завдяки „friendly fire“ було знищено 9 танків та 4 БТР. Відповідно це заощадило нам 13 Javelin», — йдеться у повідомленні.

При цьому військові знову звернулися з російським матерям із закликом з'ясувати, де зараз перебувають їхні нащадки, щоб вони залишилися живими і повернулися додому не в пластикових пакетах.

Нагадаємо, за даними Київської обласної військово-цивільної адміністрації, Макарівський напрямок зараз залишається однією з найгарячіших точок на Київщині.

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