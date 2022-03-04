29.20 / 30.67 32.59 / 34.24
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Російські окупанти стріляли в… російських окупантів: під Києвом підрозділи ворога влаштували стрілянину, «зекономивши» ЗСУ 13 Javelin

16:06 4 березня 2022
Ворожий танк

У Київській області російські військові відкрили вогонь по … своїм же, знищивши таким чином 9 танків та 4 бронетранспортери. Це сталося в районі населеного пункту Северинівка (Макарівський район), повідомили Сухопутні війська України у Facebook .

«Російські окуаційні війська вступили в бій з… російськими окупаційними військами. В результаті, завдяки „friendly fire“ було знищено 9 танків та 4 БТР. Відповідно це заощадило нам 13 Javelin», — йдеться у повідомленні.

При цьому військові знову звернулися з російським матерям із закликом з'ясувати, де зараз перебувають їхні нащадки, щоб вони залишилися живими і повернулися додому не в пластикових пакетах.

Нагадаємо, за даними Київської обласної військово-цивільної адміністрації, Макарівський напрямок зараз залишається однією з найгарячіших точок на Київщині.

309

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ворожий танк

Російські окупанти стріляли в… російських окупантів: під Києвом підрозділи ворога влаштували стрілянину, «зекономивши» ЗСУ 13 Javelin

Олександр Хижняк

Віцечемпіон Олімпіади Хижняк побив росіянина у фіналі боксерського турніру в Болгарії (відео)

На Заході підрахували втрати серед населення України у разі вторгнення Росії

На Заході підрахували втрати серед населення України у разі вторгнення Росії

Потап

«Горіти тобі, Миколо, у пекельному вогні», — Потап розмазав Баскова за його підтримку війни проти України

Наступний матеріал
На час війни росії проти України ми прийняли рішення тимчасово відключити можливість коментування матеріалів на сайті.
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.