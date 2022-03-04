Ситуація напружена, але під контролем: названі найнебезпечніші напрями у Київській області

На Київщині назвали найнебезпечніші напрямки, на яких зосереджено ворожу активність. Як повідомляє в мережі голова Київської ОДА Олексій Кулеба, наразі це:

Житомирська траса

Буча — Ірпінь — Гостомель

Макарів

північ Вишгородського району.

Повсюди загарбники продовжують накопичувати війська та техніку, сподіваючись на просування до Києва. Обстрілюються житлові масиви та критична інфраструктура.

В Бучанському районі ситуація під контролем, проте Макарів постійно під обстрілом, а у Бучі, Ірпені, Гостомелі вночі велися бої. Наразі у районі готуються до евакуації людей та доставки гуманітарної допомоги.

В Бориспільському районі комунальні служби та об’єкти інфраструктури працюють у штатному режимі. Паралельно укріплюються кордони району.

Фастівський район. У селі Бишів у наслідок вибуху є 4 поранених та один вбитий. Причини вибуху встановлюються. Триває відпрацювання диверсантів загарбників. Об’єкти критичної інфраструктури працюють у звичному режимі, послуги населенню надаються в повному обсязі.

Білоцерківський район. Обстрілів не було. Йде протидія диверсантам. Перебоїв із подачею електроенергії, води, газу не зафіксовано. Комунальні служби працюють у посиленому режимі. Активізувався волонтерський рух для надання допомоги військовим та населенню.

Вишгородський район. Ситуація напружена, але контрольована. Північ району (Поліська, Димерська, Іванківська громади) залишається окупованим ворогом. Проте до захопленого ворогом Димеру змогли передати медикаменти для місцевої лікарні та населення.

Броварський район. Уся територія Броварського району перебуває під контролем Броварської районної військової адміністрації. Фіксується пересування ворожої техніки на півночі та південному сході району. Внаслідок обстрілів у селі Русанів Великодимерської громади зруйновано близько 20-ти приватних житлових будинків. Також там відсутнє електро-, газопостачання та зв'язок. 3 березня здійснювалася евакуація населення Русанова.

На територію Баришівської громади зайшла ворожа техніка. У деяких населених пунктах немає світла та води. Проте об’єкти критичної інфраструктури працюють у звичному режим і послуги населенню надаються в повному обсязі.

Обухівський район. Ситуація контрольована. Усі територіальні громади під контролем. Тривають роботи з відновлення інфраструктури та надання необхідної допомоги населенню.

Нагадаємо, окупанти, що відступали, намагалися розстріляти голову Гостомельської ОТГ.

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