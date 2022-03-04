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Україна

Евакуація не вдалася: під Волновахою збили ворожий гелікоптер, який намагався забрати пілота знищеного СУ-25

14:53 4 березня 2022
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На Донеччині було збито російський вертоліт Мі-8. Росіяни направили його для евакуації пілота збитого штурмовика Су-25. Льотчик при цьому встиг катапультуватись. Подробиці невдалої евакуації російського пілота розповів радник голови МВС Антон Геращенко.

«За пілотом збитого під Волновахою літака прилетів на евакуацію вертоліт Мі-8 окупантів. Їх теж приземлили», — розповів Геращенко.

Збитий вертоліт

Нагадаємо, 4 березня над Волновахою підрозділи протиповітряної оборони Об'єднаних сил збили ворожий штурмовик Су-25. Літак використовувався для завдання ударів по житлових кварталах та по цивільній інфраструктурі.

Збитий Су-25

Фото Pravda Gerashchenko/Telegram, zsu.gov.ua

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