Вичерпали основну частину оперативних резервів: у Генштабі назвали головні цілі ворога на найближчі години

На дев'яту добу військової агресії проти України ворожі війська вже вичерпали основну частину оперативних резервів. Російська армія почала перекидати додаткові сили з Південного та Східного військових округів, задіяні так звані «другі ешелони». Тепер ворог може перейти від військових до відверто терористичних дій. Про це попереджає Генштаб ЗСУ.

Основною метою російської армії залишається оточення Києва та придушення опору у заблокованих населених пунктах. Після невдалого бліцкригу РФ змінює тактику:

у передмісті великих населених пунктів дедалі частіше з'являються російські спецназівці, на яких покладено роль штурмових підрозділів;

ворог намагається переправитися через знищені мости, тому почастішали випадки застосування повітряного десанту для наведення мостових переправ;

проводяться операції з психологічного впливу на населення і війська. Так, готуються постановочні мітинги у Херсоні. Звезені з Криму псевдопротестуючі будуть вимагати зміни української влади на місцях та легалізації окупації.

Нагадаємо, у Пентагоні, аналізуючи військові дії Росії в Україні, визнали, що активний опір українців зупинив ворожий наступ на Київ. Колони російської техніки активно знищуються. Втрати російської армії перевищили 9000 одиниць особового складу.

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