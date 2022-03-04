29.20 / 30.67 32.59 / 34.24
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Горіли в небі пекельним полум'ям: захисники України знищили літаки ворога над Затокою та Волновахою

14:22 4 березня 2022
Російський літак горить

Під час відбиття атак російського ворога український підрозділ ППО поблизу курортної Затоки збив російський літак, який атакував один із об'єктів інфраструктури.

Про це повідомили у прес-центрі ВМС ЗСУ.

«Підрозділ ППО під курортною Затокою збив російський літак, який атакував один з об'єктів військової інфраструктури. Пілота, який встиг катапультуватися, розшукують «, — йдеться у повідомленні.

На жаль, пілот встиг катапультуватись, і зараз його розшукують.

Ще одна хижа «птиця» завершила політ завдяки українським зенітникам у Донецькій області.

Цей літак бомбив житло мирних громадян та цивільну інфраструктуру, повідомили у Держспецзв'язку.

«ВКС російської федерації продовжують зазнавати втрат. Сьогодні, в небі над Волновахою підрозділи протиповітряної оборони Об'єднаних сил збили черговий ворожий штурмовик Су-25. Цей літак бомбив житло мирних громадян та цивільну інфраструктуру. Пілот катапультувався, ведуться активні пошуки», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що ніч на середу, 2 березня, українська система ППО в Київській області знищила два російські винищувачі СУ-35С. А вчора, 3 березня, над Ірпенем було збито російський літак Су-30.

188

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Олександр Усік із дружиною

«Таких сцикунів у світі немає, як ви», — дружина Усіка з гнівом показала кримчанам наслідки обстрілів «братами»

армія

Вичерпали основну частину оперативних резервів: у Генштабі назвали головні цілі ворога на найближчі години

Віра Брежнєва

«Не вбивайте»: Брежнєва звернулася до росіян, розповівши, що Меладзе та її родичі в Києві ховаються від бомбардувань у підвалах

Російський літак горить

Горіли в небі пекельним полум'ям: захисники України знищили літаки ворога над Затокою та Волновахою

Наступний матеріал
На час війни росії проти України ми прийняли рішення тимчасово відключити можливість коментування матеріалів на сайті.
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.