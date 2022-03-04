Горіли в небі пекельним полум'ям: захисники України знищили літаки ворога над Затокою та Волновахою

Під час відбиття атак російського ворога український підрозділ ППО поблизу курортної Затоки збив російський літак, який атакував один із об'єктів інфраструктури.

Про це повідомили у прес-центрі ВМС ЗСУ.

«Підрозділ ППО під курортною Затокою збив російський літак, який атакував один з об'єктів військової інфраструктури. Пілота, який встиг катапультуватися, розшукують «, — йдеться у повідомленні.

На жаль, пілот встиг катапультуватись, і зараз його розшукують.

Ще одна хижа «птиця» завершила політ завдяки українським зенітникам у Донецькій області.

Цей літак бомбив житло мирних громадян та цивільну інфраструктуру, повідомили у Держспецзв'язку.

«ВКС російської федерації продовжують зазнавати втрат. Сьогодні, в небі над Волновахою підрозділи протиповітряної оборони Об'єднаних сил збили черговий ворожий штурмовик Су-25. Цей літак бомбив житло мирних громадян та цивільну інфраструктуру. Пілот катапультувався, ведуться активні пошуки», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що ніч на середу, 2 березня, українська система ППО в Київській області знищила два російські винищувачі СУ-35С. А вчора, 3 березня, над Ірпенем було збито російський літак Су-30.

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