Могли отримати шість Чорнобилів: Зеленський записав відеозвернення із попередженням для росіян

Президент Володимир Зеленський записав нове звернення, в якому ще раз повернувся до нічної атаки путінських орд на Запорізьку АЕС. За словами глави держави, АЕС в Енергодарі має шість енергоблоків, а тому після обстрілу станції з танків могли статися «шість Чорнобилів».

«Народ України! Ми пережили ніч, яка могла зупинити історію. Історію України. Історію Європи. Російські війська атакували Запорізьку атомну станцію. Найбільшу в Європі. Вона одна могла бути як шість Чорнобилів. Російські танкісти знали, що вони обстрілюють. Прямим наведенням по станції. Це терор небаченого рівня «, — заявив глава держави.

Зеленський перейшов на російську, щоб достукатися до росіян та нагадати можливі наслідки вибуху на АЕС.

«Як це взагалі можливо? Ми ж разом у 86-му році боролися з наслідками Чорнобильської катастрофи. Ви повинні пам'ятати розкиданий вибухом палаючий графіт. Жертви. Ви повинні пам'ятати світіння над зруйнованим енергоблоком. Ви повинні пам'ятати евакуацію з Прип'яті та 30-кілометрової зони. Як же можна це забути?» — цікавиться Зеленський.

Президент закликав росіян не мовчати. «Ви повинні сказати своїй владі, вийти на вулиці та говорити, що ви хочете жити. Жити на землі без радіоактивного зараження. Радіація не знає, де кордон Росії», — додав глава держави.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу на АЕС було пошкоджено спорудження навколо енергоблоку № 1 та сталася пожежа у п'ятиповерховому навчальному центрі на території станції. На АЕС кажуть, що ушкодження не є критичними.

Зеленський у нічному зверненні нагадав, що аварія на Запорізькій АЕС стала б катастрофою не лише для України. Для Європи аварія теж обернулася б незворотними наслідками.

Фото Запорізька атомна електростанція/Facebook

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