Росіяни спантеличені: у Пентагоні високо оцінили винахідливість та стійкість українських військових

У Пентагоні високо оцінюють дії українських військових із захисту батьківщини. Про це заявив на брифінгу помічник міністра оборони США у зв'язках із громадськістю Джон Кірбі.

Незважаючи на те, що російський президент Володимир Путін вважає, що вторгнення «йде за планом», військові США впевнені в іншому. За словами Кірбі, на шляху до Києва росіяни були спантеличені, вони не очікували такого потужного опору.

«За нашими оцінками, вони не досягли помітного прогресу за останні 36 годин. Вони зіткнулися з опором з боку українців… І це сповільнило переміщення військової колони», — пояснив речник Міністерства оборони США.

«Ми, як і раніше, вважаємо, що мета Путіна — повалення влади в Україні та взяття Києва. Але наступ на Київ було зупинено. Основною причиною став український спротив. Вони захищають свою країну. І кожен їхній постріл, кожен маневр, який вони виконують, спрямовані на захист своєї країни. Вони збудували дуже сильну оборону», — каже представник Пентагону.

Ще одним фактором, який зіграв проти російської армії, Пентагон вважає непродуманість логістики. Оборонне відомство США вважає, що російська армія не розраховувала, що зіткнеться в Україні з нестачею палива та продовольства. «У росіян непередбачені проблеми з логістикою та постачанням», — сказав Кірбі.

Нагадаємо, на шляху до Києва під Баришівкою було розгромлено колону окупантів. Ще одну колону знищили під Гостомелем.

Фото Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

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