Путінські вбивці завдали підступного удару по Житомиру, зруйнувавши школу-ліцей

Вранці в п'ятницю, 4 березня, близько дев'ятої ранку російські війська вкотре обстріляли Житомир — у різних районах міста було чутно вибух і тремтіли шибки у вікнах. Про це повідомив у своєму Facebook мер міста Сергій Сухомлин.

За словами міського голови, ракета влучила в будівлю школи № 25 по вул. Малій Бердичівській. «Про жертви та постраждалих трохи пізніше, фактично половина школи зруйнована, йдуть рятувальні роботи», — сказав мер.

Інформацію міського голови підтвердили у ДСНС, зазначивши, що внаслідок вибуху сталася руйнація половини будівлі. Пожежі не було, зі школи евакуйовано п'ятьох людей. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Крім того, в мережі з'явилося відео з місця влучення ракети.

Нагадаємо, 2 березня російська армія розбомбила пологовий будинок у Житомирі. Крім того, ворожа ракета влучила у блокпост у Коростені Житомирської області. Загинули шестеро людей — троє військових та сім'я, у якої перевіряли документи на в'їзді до міста.

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