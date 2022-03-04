Кремлівські щури вже тремтять: міністр оборони Резніков розповів про ситуацію на фронтах

Після 196 годин оборони країни від російської армії українські захисники та захисниці зупинили ворога на більшості рубежів, а на деяких напрямках Збройні Сили здійснили успішний контрнаступ. Так оцінив ситуацію на фронті міністр оборони Олексій Резніков.

«У ці години та дні відбувається перелом ситуації. Час перелому вимагає зібраності, особливої концентрації… Ворог спантеличений і наляканий. Ми його ще не перемогли. Але цей час невідворотньо наближається. Кремлівські щури вже тремтять. Частина активно шукає спосіб втекти… Головне зараз — вистояти» , — пояснив голова Міноборони.

За підсумками восьми діб втрати російської армії перевищили 10 тисяч убитими, пораненими та полоненими. Підтверджено знищення як мінімум одного російського генерала.

«Знищену російську бронетехніку вже доводиться вимірювати не одиницями, а батальйонами та бригадами. До Збройних Сил у якості трофеїв поступило чи не більше танків та бронемашин, ніж останні 8 років надходило від українського ОПК», — каже міністр.

«Наші захисники захопили кілька машин зі снарядами до РСЗО, якими російські воєнні злочинці обстрілюють наші мирні міста. Усі ці снаряди „повернуться“ ворогу», — обіцяє Резніков.

Також міністр підтвердив, що командир фрегата «Гетьман Сагайдачний» виконав наказ затопити корабель, щоб флагман ВМСУ, який перебував на ремонті, не дістався ворогові. Після війни фрегат обіцяють відновити.

Фото mil.gov.ua

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