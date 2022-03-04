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Україна

Понад 9 тисяч військових та величезна кількість техніки: у Генштабі назвали втрати ворога з початку вторгнення в Україну

10:10 4 березня 2022
війська

З початку путінської агресії в Україні загальні бойові втрати російської армії становили 9166 військових. Такі дані наводить Генштаб ЗСУ, але уточнює, що втрати ворога оцінює приблизно через високу інтенсивність бойових дій.

Крім того, до 4.03 ворог втратив величезну кількість техніки. Колони знищувалися силами української армії, а іноді — бійцями територіальної оборони та місцевими жителями. До дев'ятого дня російської агресії знищено:

  • танки — 251;
  • бойові броньовані машини — 939;
  • артилерійські системи — 105;
  • РСЗВ — 50;
  • засоби ППО — 18;
  • літаки — 33 (інформація уточнюється),
  • вертольоти — 37 (інформація уточнюється);
  • автомобільна техніка — 404;
  • легкі швидкісні катери — 2;
  • цистерни з ПММ — 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3.

Фото 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців/Facebook

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