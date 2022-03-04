Тепер у Росію та Білорусь не можна зателефонувати ні з мобільного, ні з домашнього телефону.
Крок за кроком Росію потихеньку відрізають від світової цивілізації. Кілька днів тому всі мобільні оператори України («Київстар», «Vodafone Україна» та lifecell) заблокували доступ до своїх мереж абонентам з Росії та Білорусі. Тобто будь-який телефон з російською або білоруською сім-картою просто перестав отримувати можливість зареєструватися в мобільних мережах України.
А тепер в Україні заблокували розмови з Росією та Білоруссю вже з українських сім-карток. Також подібні обмеження діють для абонентів, які мають фіксований зв'язок. Тобто — для домашніх телефонів.
Справа в тому, що позбавлені зв'язку загарбники почали масово відбирати телефони у місцевих жителів — щоб хоч якось зв'язатися з домом. Тепер вони не зможуть це робити навіть з українськими сім-картами, повідомляє Держспецзв'язок.
Крім того, в даний час мобільні оператори обмежили можливість активації нещодавно придбаних мобільних карток. Це зроблено все для того ж, щоб окупаційні війська не могли в ході своїх постійних мародерств викрадати сім-карти та використовувати їх.
Також фахівці Держспецзв'язку порекомендували всім встановити пін-код для своєї сім-карти та пароль на телефон. Це ускладнить доступ противника до ваших даних у разі пограбування.
Також нагадуємо, якщо окупанти відібрали у вас телефон, необхідно НЕГАЙНО повідомити про це вашого мобільного оператора за допомогою інших засобів зв'язку (інтернет-підтримка, телефон друга, стаціонарний апарат тощо). Номери для екстреного зв'язку:
- Vodafone — 111
- Київстар — 466
- lifecell — 5433
Телефони з викраденими сім-картами перестануть обслуговуватися, тим самим ви забезпечите дотримання інформаційної безпеки.
Нагадаємо, експерти дали низку порад про те, як запобігти перехопленню вашого мобільного зв'язку та повідомлень у месенджерах ворогом.447
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