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Україна

Тепер у Росію та Білорусь не можна зателефонувати ні з мобільного, ні з домашнього телефону.

11:39 4 березня 2022
дзвонити в рейку

Крок за кроком Росію потихеньку відрізають від світової цивілізації. Кілька днів тому всі мобільні оператори України («Київстар», «Vodafone Україна» та lifecell) заблокували доступ до своїх мереж абонентам з Росії та Білорусі. Тобто будь-який телефон з російською або білоруською сім-картою просто перестав отримувати можливість зареєструватися в мобільних мережах України.

А тепер в Україні заблокували розмови з Росією та Білоруссю вже з українських сім-карток. Також подібні обмеження діють для абонентів, які мають фіксований зв'язок. Тобто — для домашніх телефонів.

Справа в тому, що позбавлені зв'язку загарбники почали масово відбирати телефони у місцевих жителів — щоб хоч якось зв'язатися з домом. Тепер вони не зможуть це робити навіть з українськими сім-картами, повідомляє Держспецзв'язок.

Крім того, в даний час мобільні оператори обмежили можливість активації нещодавно придбаних мобільних карток. Це зроблено все для того ж, щоб окупаційні війська не могли в ході своїх постійних мародерств викрадати сім-карти та використовувати їх.

Також фахівці Держспецзв'язку порекомендували всім встановити пін-код для своєї сім-карти та пароль на телефон. Це ускладнить доступ противника до ваших даних у разі пограбування.

Також нагадуємо, якщо окупанти відібрали у вас телефон, необхідно НЕГАЙНО повідомити про це вашого мобільного оператора за допомогою інших засобів зв'язку (інтернет-підтримка, телефон друга, стаціонарний апарат тощо). Номери для екстреного зв'язку:

  • Vodafone — 111
  • Київстар — 466
  • lifecell — 5433

Телефони з викраденими сім-картами перестануть обслуговуватися, тим самим ви забезпечите дотримання інформаційної безпеки.

Нагадаємо, експерти дали низку порад про те, як запобігти перехопленню вашого мобільного зв'язку та повідомлень у месенджерах ворогом.

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