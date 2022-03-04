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Найманці-вбивці Путіна не пройдуть: на Сумщині розбили російську техніку, яка прямувала до Києва

9:19 4 березня 2022
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У Сумській області, на трасі Кіпті — Бачевськ було розбито техніку російської армії. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Це російська техніка, яка йшла на Київ. Ми змогли зупинити її на Сумщині. Бо Сумщина — північний форпост України. Дякую всім причетним!» — написав Живицький.

За словами чиновника, в області, незважаючи на її прикордонний статус, ситуація щодо спокійна. У Шосткінському та Конотопському районах бувають перебої зі світлом та водою. Тероборона та комунальні служби працюють, потреби громад забезпечуються наскільки це можливо у нинішній ситуації.

Нагадаємо, з ранку 24 лютого ворог втратив в Україні близько 9 тисяч одиниць особового складу, 217 танків, 900 бойових броньованих машин, 90 артилерійських систем, 42 РСЗВ, 11 засобів ППО, близько 30 літаків та 31 вертоліт, 374 одиниці автомобільної техніки, 3 оперативних безпілотника. Також знищено 60 цистерн із ПММ.

За даними Генштабу ЗСУ, російські війська продовжують намагатися заблокувати під'їзні шляхи до Києва. Українською армією знищено колону ворожої техніки у районі села Перемога під Броварами Київської області.

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