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Україна

Зловісні загрози пропагандистів Путіна вперше можуть стати реальністю: Зеленський про спробу агресора вдатися до ядерного терору

8:43 4 березня 2022
запорізька АЕС

Росія, обстрілявши з танків Запорізьку АЕС уночі 4 березня, стала єдиною країною за всю історію світу, яка завдає ударів по атомних станціях. Про це заявив президент Володимир Зеленський у терміновому зверненні до українців та всієї світової спільноти.

«Жодна країна, крім Росії, не обстрілювала атомні енергоблоки. Вперше! Це вперше в нашій історії, в історії людства, держава-терорист вдалася і до ядерного терору. Російські пропагандисти погрожували всім, ми пам'ятаємо, засипати світ ядерним попелом. Тепер це не загроза. Тепер це реальність», — наголосив президент.

Зеленський зазначив, що дії терористів неможливо прорахувати до кінця, але українці дадуть відсіч. «Наші хлопці завжди тримали атомну станцію у безпеці. Щоб не було провокацій. Щоб ніхто не міг на станцію прийти, ніхто не міг цю станцію захопити, замінувати та шантажувати потім ядерною катастрофою весь світ», — сказав глава держави.

Президент закликає світову спільноту допомогти зупинити російських військових.

За підсумками нічного обстрілу території Запорізької АЕС пошкоджено будову енергоблоку № 1. Україна повідомила у МАГАТЕ, що пожежа не зашкодила основному обладнанню станції, персонал АЕС вживає заходів для пом'якшення наслідків.

Радіаційний фон на території Запорізької області не змінився і не несе загрози життю та здоров'ю населення. В Енергодарі фон становить 9−12 мкР/год, у Пологах — 11−14 мкР/год, у Василівці — 16 мкР/год.

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