Ворог не досяг суттєвих успіхів на фронті і в безсилій злості почав залучати злочинців для організації заворушень, — Генштаб

На дев'яту добу з початку повномасштабної російської агресії війська РФ продовжують рватися до Києва та прагнуть оточити українську столицю. А на Миколаївщині загарбники намагаються влаштувати заворушення силами ув'язнених, звільнених з-під варти у Криму. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Поліському напрямку основні сили противника блоковані та зупинені у районі Макарова, окупанти відійшли від Бучі та аеродрому Гостомель.

На Сіверському напрямку вороже угруповання намагається наступати лінією Остер — Зазим'я та Березань — Вишеньки. Одночасно ворог проводить перегрупування з метою продовжити наступ у напрямку Броварів. Тим часом під Броварами знищено ще одну колону техніки ворога.

На Слобожанському напрямку російські угруповання блокують Харків із півночі, захопили Балаклію, не досягли успіху в районі Охтирки та зосередили основні сили в районі Гадяча та Зінькова.

На Донецькому напрямку угруповання ворога вийшли до села Новоолександрівка та оточили Маріуполь.

На Миколаївському напрямку окупантів було зупинено, але вони встигли частково просунутися до Вознесенська.

На всіх напрямках ворог зазнає втрат, російські військові здаються в полон і кидають техніку. Щоб заповнити втрати особового складу, з-під варти в окупованому Криму було звільнено засуджених. Автоколонами їх перекидають у Миколаївську область для організації заворушень.

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