29.19 / 30.89 32.53 / 34.46
Київ: -1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Ворог не досяг суттєвих успіхів на фронті і в безсилій злості почав залучати злочинців для організації заворушень, — Генштаб

8:05 4 березня 2022
фронт

На дев'яту добу з початку повномасштабної російської агресії війська РФ продовжують рватися до Києва та прагнуть оточити українську столицю. А на Миколаївщині загарбники намагаються влаштувати заворушення силами ув'язнених, звільнених з-під варти у Криму. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Поліському напрямку основні сили противника блоковані та зупинені у районі Макарова, окупанти відійшли від Бучі та аеродрому Гостомель.

На Сіверському напрямку вороже угруповання намагається наступати лінією Остер — Зазим'я та Березань — Вишеньки. Одночасно ворог проводить перегрупування з метою продовжити наступ у напрямку Броварів. Тим часом під Броварами знищено ще одну колону техніки ворога.

На Слобожанському напрямку російські угруповання блокують Харків із півночі, захопили Балаклію, не досягли успіху в районі Охтирки та зосередили основні сили в районі Гадяча та Зінькова.

На Донецькому напрямку угруповання ворога вийшли до села Новоолександрівка та оточили Маріуполь.

На Миколаївському напрямку окупантів було зупинено, але вони встигли частково просунутися до Вознесенська.

На всіх напрямках ворог зазнає втрат, російські військові здаються в полон і кидають техніку. Щоб заповнити втрати особового складу, з-під варти в окупованому Криму було звільнено засуджених. Автоколонами їх перекидають у Миколаївську область для організації заворушень.

1236

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

водоканал

Столиця може залишитися без води: «Київводоканал» звернувся до киян

Ворожі танки

Намагаються пробитися у три області: у МВС назвали головні напрямки ударів військ російських нацистів

25 бригада

У Дніпрі таких не люблять: рашисти намагалися прорватися на Дніпропетровщину, але на їхньому шляху встав український десант

В України з'явилася надія на авіацію: Польща має намір передати ЗСУ свої літаки в обмін на американські

В України з’явилася надія на авіацію: Польща має намір передати ЗСУ свої літаки в обмін на американські

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.