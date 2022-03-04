Ворог обстріляв Запорізьку АЕС в Енергодарі: на станції виникла пожежа

У ніч на 4 березня російські війська в Енергодарі обстріляли з важкої артилерії, з танків та «Градів» енергоблоки Запорізької АЕС — найбільшої АЕС у Європі. На станції виникла пожежа, майданчик Запорізької АЕС було захоплено військовими РФ, пожежників на станцію не пропускали кілька годин.

О 6.20 рятувальники ДСНС повідомили, що пожежу вдалося ліквідувати. Вогнем було охоплено 2 тисячі квадратних метрів (третій, четвертий та п'ятий поверхи) навчально-тренувального корпусу АЕС.

Веб-камери з місця події підтверджують, що пожежу загасили.

За інформацією ДСНС, жертв та постраждалих немає. Зміни радіаційного фону не зафіксовано.

Державна інспекція ядерного регулювання України повідомила про стан шести енергоблоків Запорізької АЕС. Наразі працює лише один блок. Найсильніше постраждав перший блок, який перебував на плановому ремонті.

Енергоблок № 1: пошкодження оббудівлі реакторного відділення, на безпеку не впливають.

пошкодження оббудівлі реакторного відділення, на безпеку не впливають. Енергоблок № 2 відключено від мережі, проводиться розхолодження ядерних установок;

Енергоблок № 3 відключено від мережі, проводиться розхолодження ядерних установок;

Енергоблок № 4 у роботі, електрична потужність 690 МВт.

Енергоблоки № 5, 6: проводиться розхолодження ядерних установок.

Голова Запорізької ОДА Олександр Старух уточнив, що внаслідок обстрілу було пошкоджено адміністративний корпус станції, але він не горів.

Директор станції повідомив, що ядерну безпеку об'єкту збережено.

Міністр енергетики Герман Галущенко вимагає від МАГАТЕ втрутитись. «Ядерна та радіаційна безпека ворога не хвилює… Ми вимагали втручання міжнародної організації та жорстких рішень щодо агресора. Але їх поки що немає. Вимагаємо… вжиття найжорсткіших заходів, у тому числі з боку НАТО та країн — володарів ядерної зброї», — йдеться у заяві.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія вдалася до ядерного тероризму, а ситуація на Запорізькій АЕС загрожує не лише Україні, а й усій Європі.

Напередодні Нацгвардія в Енергодарі повідомляла, що російські військові просять «ненадовго впустити їх у місто», щоб зробити фото на тлі Запорізької АЕС для звіту перед командуванням. «Вони кажуть, що їм достатньо хоч ненадовго увійти до міста, сфотографуватися на тлі ЗАЕС та надіслати звіт керівництву», — розповів голова НАЕК «Енергоатом» Петро Котін.

Фото StratcomCentreUA/Facebook

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