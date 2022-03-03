29.21 / 31.03 32.71 / 34.81
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«Заїхали в м'ясо»: під Миколаєвом захоплено в полон групу путінських вояків

22:49 3 березня 2022
російські військові

Послані Путіним в Україну війська намагаються захопити великі міста, у тому числі й Миколаїв, але зустрічаючи на шляху затятий опір українських військ, потрапляють у полон. Про нещодавнє взяття у полон окупантів у Вознесенську Миколаївської області розповів у своєму Telegram-каналі радник голови МВС Антон Геращенко.

«Вознесенськ, Миколаївська область. Полонені окупанти. Вони мають спокутувати провину через розміщення покаянь у своїх профілях у соцмережах. Нехай їхні рідні та друзі бачать, що відбувається на цій війні, де опинилися «відправлені на навчання», — написав радник.

Судячи з розповіді одного з полонених, не в останню чергу ворожа армія зазнає невдач через власну самовпевненість та відсутність координації між підрозділами. Взаємодія між різними родами військ хваленої російської армії теж відсутня. Путінські військові просуваються навмання, тому потрапляють у пастку.

«Ми їхали, вулички вузькі, розвернутися не можна було, тільки назад відступити. Не знаю, чи працювала тут наша розвідка. Ми „у м'ясо“ кудись заїхали», — визнає російський військовий.

Тому залишається сподіватися, що «синхронізація» між іншими підрозділами окупантів приблизно така сама.

Нагадаємо, на підступах до Києва українські спецназівці знищили колону ворожої техніки, а на інших великих трасах ворога громили «партизанські війська».

822

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

«Я українка і я мати»: Ані Лорак закликала зупинити війну у своїй рідній країні

«Я українка і я мати»: Ані Лорак закликала зупинити війну у своїй рідній країні

російські військові

«Заїхали в м'ясо»: під Миколаєвом захоплено в полон групу путінських вояків

телефон

Договоріться з усіма заздалегідь: що робити, якщо зникне мобільний зв'язок

Андрій Данилко

«Поплачте за кадром»: Андрій Данилко з Києва звернувся до колег і розніс путінського пропагандиста Соловйова

Наступний матеріал
На час війни росії проти України ми прийняли рішення тимчасово відключити можливість коментування матеріалів на сайті.
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.