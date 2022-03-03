«Заїхали в м'ясо»: під Миколаєвом захоплено в полон групу путінських вояків

Послані Путіним в Україну війська намагаються захопити великі міста, у тому числі й Миколаїв, але зустрічаючи на шляху затятий опір українських військ, потрапляють у полон. Про нещодавнє взяття у полон окупантів у Вознесенську Миколаївської області розповів у своєму Telegram-каналі радник голови МВС Антон Геращенко.

«Вознесенськ, Миколаївська область. Полонені окупанти. Вони мають спокутувати провину через розміщення покаянь у своїх профілях у соцмережах. Нехай їхні рідні та друзі бачать, що відбувається на цій війні, де опинилися «відправлені на навчання», — написав радник.

Судячи з розповіді одного з полонених, не в останню чергу ворожа армія зазнає невдач через власну самовпевненість та відсутність координації між підрозділами. Взаємодія між різними родами військ хваленої російської армії теж відсутня. Путінські військові просуваються навмання, тому потрапляють у пастку.

«Ми їхали, вулички вузькі, розвернутися не можна було, тільки назад відступити. Не знаю, чи працювала тут наша розвідка. Ми „у м'ясо“ кудись заїхали», — визнає російський військовий.

Тому залишається сподіватися, що «синхронізація» між іншими підрозділами окупантів приблизно така сама.

Нагадаємо, на підступах до Києва українські спецназівці знищили колону ворожої техніки, а на інших великих трасах ворога громили «партизанські війська».

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