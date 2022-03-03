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Україна

«Нам нікуди відступати»: Кличко розповів про рішучість захисників Києва

22:16 3 березня 2022
кличко

Незважаючи на відчайдушні спроби путінських найманців захопити столицю України, її захисники не мають наміру відступати, оскільки знаходяться на своїй землі. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко заявив в інтерв'ю Reuters .

Кличко нагадав, що Україна вже досить довго протистоїть Росії ціною життя своїх громадян. «Ми не збираємося здаватися. Нам нікуди відступати. У цій війні проти України вже тисячі вбитих. І це число зростатиме, на жаль», — зазначив мер.

За оцінками Кличка, з Києва евакуювалася приблизно половина населення. Географія країн, які приймають біженців, є досить великою. Так, наприклад, дітей-сиріт із Києва евакуювали до Польщі та Німеччини.

«Ситуація напружена, люди стривожені», — пояснив Кличко, нагадавши, що російська армія не припиняє обстріли житлових кварталів та важливих об'єктів інфраструктури.

Фото Vitaliy. Klychko/Facebook

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